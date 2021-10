Meinung junger Leseratten ist gefragt

Ein eigener Stand auf der Frankfurter Buchmesse, neue und nachhaltige Wege bei Herstellung von Kinderbüchern – der Calmemara-Verlag, der gerade vor einem Jahr mit „Elsa büxt aus“ sein erstes Kinderbuch herausgegeben hat, trödelt nicht. Eines seiner Herzensprojekte startet der Bielefelder Verlag, der eng mit dem Gnadenhof Sentana verbunden ist, ebenfalls noch in diesem Jahr: mit einem Kinderlektorat.

„Das ist schon etwas ganz Besonderes“, meint Lektorin Hannah Schenk. Die Kinder sollen eingebunden werden bei der Entstehung neuer Bücher. Das sei in ganz unterschiedlichen Phasen möglich. Die Ideen zu neuen Bücher würden vorgestellt, Entwürfe vorgelesen und Bilder gezeigt. „Wo lachen die Kinder, an welchen Stellen haben sie Fragen“ – das sind wichtige Parameter für die Kinderbuch-Macher. „Ein großer Part ist auch die Mitgestaltung“, betont Hannah Schenk. Das Programm ist bunt und spielerisch. Die Kinder dürfen zum Beispiel Bilder ausmalen, erfahren aber auch, wie ein Verlag funktioniert und was ein Lektor macht.