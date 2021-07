Meldepflicht für gefährliche Arten

Bei den einen löst allein der Anblick von Schlangen, Skorpionen oder Spinnen blanke Panik aus, für andere sind es faszinierende Tiere – und daher ein Grund, sie in die eigenen vier Wände zu holen. Neben dieser emotionalen Seite gibt es die der objektiven Gefahr, die von besonders giftigen Arten ausgehen. Zum Jahreswechsel tritt daher in NRW ein Gifttiergesetz in Kraft, das die Haltung besonders gefährlicher Exemplare verbietet.

Im Sommer dürfte dann auch feststehen, was unter Bielefelds Dächern so alles an Gifttieren lebt. Denn das Gesetz verlangt von Haltern, diese Tiere beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) innerhalb eines halben Jahres anzumelden. Das gilt für Halter, die bereits eines der Gifttiere vor dem Jahreswechsel in ihrem Besitz hatten und unter engen Voraussetzungen auch behalten dürfen. Eine Neuanschaffung ist vom 1. Januar an generell verboten.

Es geht dabei nicht um alle Gifttiere, sondern nur um besonders gefährliche Spinnen, Schlangen und Skorpione, die im Gifttiergesetz aufgelistet sind: Dazu gehören alle Giftschlangen im engeren Sinne wie Vipern und verschiedene Nattern, einige Skorpionarten und besonders giftige Spinnenarten wie die Schwarze Witwe, die Trichternetz- und Bananenspinnen sowie aus der Familie der Vogelspinnen die Arten der Indischen Ornamentvogelspinne.

Damit reagiert das Land auf Vorfälle wie in Herne 2019, als eine entwichene Monokel-Kobra eine aufwendige Suche und Evakuierung eines Mehrfamilienhauses nach sich zog.

„Es ist immer menschliches Fehlverhalten, das zu Problemen mit Gifttieren führt“, sagt Armin Reich, der insofern Verständnis für das neue Gesetz, gleichzeitig darunter zu leiden hat. Der 44-Jährige züchtet Vogelspinnen und verkauft sie im Nebenerwerb an Kunden in ganz Deutschland und dem europäischen Ausland. Rund 300 Tiere hält der Bielefelder aktuell, „es waren schon zehnmal mehr“. Aber nicht zuletzt das neue Gesetz habe ihn dazu gebracht, seine Zucht zurückzufahren.

Seine Nachbarn an der Petristraße wüssten von seiner Leidenschaft, hätten auch kein Problem damit „und helfen sogar mal aus“, sagt Armin Reich. Bei manchen Interessierten, die nach einer besonders giftigen Vogelspinne fragen, fehle indes das nötige Bewusstsein für die Gefahr. Die wollten die Spinne wie ein Kuscheltier halten oder es aus Prestigegründen gerade wegen der Giftigkeit halten. „Denen rate ich vom Kauf ab“, sagt Armin Reich.

Die meisten anderen kauften Vogelspinnen aus der Faszination für diese Tiere heraus. Dabei falle die Wahl sehr oft auf die Ornamentvogelspinne – „aufgrund ihrer bunten Optik“. Ausgerechnet dieser „Verkaufsrenner“ gehört nun zu den verbotenen Arten, weshalb Armin Reich deren Zucht aufgegeben habe. Die seien nicht nur giftiger als andere Arten, sondern auch schneller und könnten springen, sagt der Züchter. „Viele unterschätzen das. Man darf den Respekt vor diesen Tieren nicht verlieren“ – und im Umgang mit ihnen nicht leichtsinnig werden. Todesfälle nach Bissen seien ihm aber nicht bekannt, sagt Armin Reich.

Rund 100 Halter von Spinnen dieser als gefährlich eingestuften Art kennt er alleine in Bielefeld. Und die meisten würden sie wohl behalten wollen, müssen dann aber die Tiere anmelden, sie versichern und einen Zuverlässigkeitsnachweis erbringen. Aber: „Einige nehmen das auf die leichte Schulter“, sagt Reich, der Haltern dazu rät, die neuen Regelungen nicht zu unterschätzen und die Tiere tatsächlich anzumelden. Denn Verstöße „sind strafbar“. Darauf weise er die Käufer hin, seitdem klar war, dass das Gifttiergesetz kommt.