Melodie: Seit 25 Jahren Kinovergnügen pur

Frank Becker ist seit der ersten Melodie-Stunde der Mann hinter den Filmprojektoren. Als 14-jähriger Schüler hat der Brackweder bereits 16-Millimeter-Filme an der Realschule an der Kölner Straße gezeigt. Und genau dort ist auch das Melodie seit einem Vierteljahrhundert zu Hause - in der Schulaula, die so aufgerüstet wurde, dass sie es mit jedem Kinosaal aufnehmen kann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert