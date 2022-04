Menschen und Tiere vom Brand gezeichnet

Nach Feuer eines Schafstalls in Bielefeld

Bielefeld

Joso Majdandzic (79) und sein Enkel Adrian Idzan (27) stehen am Tag nach dem zerstörerischen Feuer an den abgebrannten Trümmern. Vor wenigen Stunden stand ihr Schafstall lichterloh in Flammen. Sieben Tiere sind bei dem Brand verendet. Die Tiere und ihre Besitzer sind von der Nacht noch deutlich gezeichnet.

Von Christian Müller