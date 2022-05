Messerstecherei auf dem Kesselbrink

Auseinandersetzung bei Konzert in Bielefeld

Bielefeld

Während eines Livekonzertes unter dem Motto „Nazifrei in den Mai“ ist es am Samstagabend auf dem Bielefelder Kesselbrink zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf ein 21-Jähriger eine Schnittwunde erlitt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art auf dem zentralen Platz.

Von Jens Heinze und Christian Müller