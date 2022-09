Messerstecherei auf dem Kesselbrink

Bei zwei Gewalttaten in der Bielefelder Innenstadt sind insgesamt drei Menschen verletzt worden. Am Kesselbrink wurden zwei Bielefelder (25/34) Opfer eines Messerangriffs, weil sie einen Flaschensammler vor Angreifern schützen wollten.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen für die Messerstecherei am Kesselbrink, bei der am vergangenen Samstag zwei Männer (25/34) schwer verletzt worden sind. Die Opfer wurden von einer größeren Gruppe angegriffen und später mit einer Stichwaffe attackiert, sagte Polizeisprecherin Sarah Siedschlag.

Die 25- und 34- jährigen Bielefelder gerieten gleich zweimal in einer Nacht mit einer Gruppe aneinander, die zunächst aus vier Männern bestand und später auf zehn Personen anwuchs. Das Quartett hatte zunächst einen Flaschensammler auf dem Kesselbrink beschimpft und später auch geschubst. Die beiden Bielefelder schritten ein und suchten das Gespräch mit den jungen Angreifern. Diese blieben zunächst friedlich, bis einer von ihnen eine Glasflasche zur Hand nahm und einen der Bielefelder damit am Kopf traf. Anschließend flüchteten die vier Angreifer.

Zwei Opfer stehen zehn Angreifern gegenüber

Wenig später, gegen 2.30 Uhr, kamen die jungen Männer zurück und griffen, mittlerweile auf eine Gruppe von zehn Personen angewachsen, abermals die beiden Bielefelder an. Dann kam es zu einer tumultartigen Auseinandersetzung zwischen den Männern, sagte die Polizeisprecherin.

Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz, mit dem beide Bielefelder im Laufe der Auseinandersetzung schwer verletzt wurden. Nachdem die Gruppe von den Männern abgelassen hatte, liefen die Angreifer schließlich in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße davon. Die zwei Opfer der Messerattacke wurden vom Rettungsdienst behandelt und zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser gebracht.

Flüchtige Täter auffällig klein

Zeugen des Geschehens gaben der Polizei gegenüber an, dass die flüchtigen Täter allesamt auffällig klein waren und ein südländisches Erscheinungsbild hatten. Eine Person aus der Gruppe trug einen auffällig roten Kapuzenpullover und darunter ein weißes, sichtbares T-Shirt. Außerdem schob er ein türkisfarbenes Rennrad neben sich her. Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Tel.: 0521/545-0 zu melden.

Schlägerei im Bürgerpark

Eine weitere Gewalttat gab es am Wochenende im Bürgerpark. „In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug ein unbekanntes Duo einen Bielefelder und flüchtete anschließend mit Leihrollern. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen“, berichtete Polizeisprecherin Hella Christoph.

Zeugen riefen am Sonntag gegen 00.45 Uhr die Polizei und berichteten, dass zwei Jugendliche in einem Park an der Werther Straße auf einen Mann einschlagen. Die Streifenbeamten trafen am Tatort auf die beiden Zeugen aus Leopoldshöhe und das Opfer, einen 59-jährigen Bielefelder.

Der Bielefelder berichtete, dass die beiden Täter grundlos mit ihm Streit angefangen und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen hätten. Ein junger Mann mit dem breiten Kreuz habe sich dabei hervorgetan und ihn auch gestoßen, sodass er stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Täter mit auffällig breitem Kreuz

Nach Angaben des Opfers und der Zeugen soll es sich bei den Tatverdächtigen um Männer im Alter von circa 18 bis 21 Jahren handeln. Der Täter mit osteuropäischem Aussehen hatte ein breites Kreuz, trug eine Halskette, einen bunten Pullover, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Der Mann mit südländischem Aussehen war von schmaler Statur, trug schwarze Haare und war mit einem Trainingsanzug bekleidet. Sie flüchteten vom Tatort mit türkisen E-Scootern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0521-545-0 zu wenden.