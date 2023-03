Miele mit nächstem Rekordumsatz

Gütersloh

Der Gütersloher Hausgeräte-Hersteller Miele hat im vergangenen Jahr trotz fragiler Lieferketten und des Konsumeinbruchs so viel produziert und verkauft wie nie zuvor in der Geschichte des 1899 gegründeten Unternehmens. Der Umsatz kletterte um 12,2 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro, teilte Miele am Montag mit. Zum Gewinn macht der Familienkonzern traditionell keine Angaben. Für 2023 sei Miele verhalten optimistisch.