Miele verbaut „grünen Stahl“

Gütersloher Haushaltsgerätehersteller kooperiert mit Salzgitter AG – Einsatz in Backöfen und Herden

Gütersloh

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei immer mehr Unternehmen auch in OWL eine wichtige Rolle. Nun hat der Gütersloher Hausgerätehersteller Miele (Umsatz 2020 rund 4,5 Milliarden Euro) verkündet, bei einem kleinen Teil seiner Produktion auf so genannten „grünen Stahl“ der Salzgitter AG zu setzen. Die mit rund zwei Drittel weniger Energieaufwand produzierten Bleche kommen in Herden und Backöfen zum Einsatz. Ziel sei es, damit den CO2-Fußabdruck zu verringern, betont Miele

Von Paul Edgar Fels