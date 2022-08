Miele: „Wir wachsen weiter“

Gütersloh/Berlin

Der Gütersloher Hausgerätehersteller Miele profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach seinen Geschirrspülern, Waschmaschinen oder Backöfen. Wie der geschäftsführende Gesellschafter Reinhard Zinkann am Mittwoch in Berlin im Vorfeld der Messe Ifa sagte, habe sich zwar die coronabedingte Sonderkonjunktur bei den Hausgeräten deutlich abgeschwächt und zudem sei das allgemeine Konsumklima in wichtigen Märkten regelrecht eingebrochen. Dennoch befinde sich Miele „weiter auf einem guten Wachstumskurs“ – nach Umsatzzuwächsen von 7,5 Prozent und 6,5 Prozent in den Jahren 2021 und 2020.

Von Paul Edgar Fels