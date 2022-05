Millionen für die Heeper Schulen

Bielefeld

900 Millionen Euro umfasst das große Bauprogramm, das die Stadt bis 2030 stemmen will. Der größte Teil des Geldes fließt in den Neubau, die Erweiterung und die Sanierung von Schulen. Für die Schulgebäude im Stadtbezirk Heepen hat die Verwaltung nun eine Liste vorgelegt, in welcher Reihenfolge die Arbeiten erledigt werden sollen.

Von Hendrik Uffmann