Millionen Haushalte zum Sparen gezwungen

Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des von Klaus-Peter Schöppner geführten Meinungsforschungsinstituts Menetefactum in Bielefeld im Auftrag des Berliner Quartierentwicklers DLE Land Development.

45 Prozent der Deutschen planen demnach, aus Energiespargründen im Winter bestimmte Zimmer nicht mehr zu nutzen. 86 Prozent wollen in ihrer Wohnung die Temperatur absenken. „Auch wenn der Gasverbrauch im September sogar über den Vorjahreswerten lag, zeigen die Zahlen, dass die Energiekrise in den privaten Haushalten zu deutlichen Einschränkungen führen wird“, sagt Schöppner, der von 1990 bis 2013 Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes TNS Emnid in Bielefeld war. Die Dramatik der aktuellen Energieverknappung sei bei den Deutschen angekommen: Nur noch sieben Prozent wollen „so wie bisher heizen“, so Schöppner.

Aktuell gehe es den Bürgern um die energetische Ertüchtigung der eigenen Wohnung. „Am weitesten sind die Deutschen beim Einbau neuer Fenster und Maßnahmen zur Wärmedämmung“, so Schöppner. Hier melde bereits jeder vierte Haushalt die Realisierung, fast jeder fünfte habe eine neue Heizung oder eine Wärmepumpe einbauen lassen. Jeder Zehnte verfügt bereits über Photovoltaik auf dem Dach.

Für einen nachhaltigen Trend spreche zudem, dass sich etwa zwei Drittel darüber hinaus bereits mit den einzelnen Maßnahmen beschäftigt hätten.

„Die Zahlen bestätigen den hohen Bedarf an bezahlbarem energieeffizientem Wohnraum“, sagt Dr. Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development. In hinreichender Stückzahl ließen sich solche Wohnungen modular und auf großen Konversionsflächen errichten. Kempf: „Die industrielle Vorfertigung von Wohnungen steht in Deutschland in den Startlöchern und aufgrund oft überdimensionierter Gewerbebebauungspläne gibt es auch große Baulandreserven.“

Was sind die Antworten in solchen Umfragen wert?

Trotz der Popularität von Energieeinsparungen im privaten Umfeld sind die Deutschen selbst allerdings nicht über Nacht zu begeisterten Klimaschützern geworden. Die Akzeptanz politischer, klimabedingter Forderungen folgt – für Schöppner nicht unerwartet – dem NIMBY-Prinzip. Diese Abkürzung steht für den englischen Ausdruck „Not in my backyard“ (etwa: „Nicht in meiner Nachbarschaft“). Das Abschalten von Reklame (78%), mehr Grün im Wohnumfeld (73%), begrünte Fassadenflächen (64%) und Absenkung der Außenbeleuchtung (64%), also all‘ das, was andere tun sollen, wird vergleichsweise stark akzeptiert. Wenig Bereitschaft gibt es dagegen für Eigenleistungen wie die Absenkung der eigenen Raumtemperaturen (41%), die nur widerstrebend akzeptiert wird, kalt duschen in Sportanlagen (22%) sowie die Empfehlung, kleinere Wohnungen zu bauen (19%).