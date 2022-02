Millionengeschäfte an der Autobahn

Bielefeld

Die Stadt ist ein Pflaster für Großinvestoren. Der staatliche, französische Pensionsfonds ERAFP hat die Immobilie erworben, von der aus die Spedition Kühne+Nagel ihre norddeutschen Kunden bedient. Sie liegt an der Ludwig-Erhard-Allee in Oldentrup direkt an der Autobahn 2.

Von Stephan Rechlin