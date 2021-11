Mindestens zehn Impfstraßen für Bielefeld

Bielefelds Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger kündigt neue Maßnahmen im Kampf gegen die grassierende Corona-Pandemie an. Anfang kommenden Monats soll es in Bielefeld mindestens zehn Impfstraßen an zwei oder drei Standorten geben. Was früher zentral im großen Impfzentrum an der Stadthalle geschah, soll nun dezentral in kleineren Impfzentren an festen Standorten umgesetzt werden.

In Bielefeld soll es vom Dezember an zwei oder drei neue Impfzentren geben.

"Der neue Impferlass des Landes geht in die richtige Richtung. Wir möchten mehr impfen und sehen den Erlass als Ansporn, unsere Bemühungen weiter anzukurbeln. Bereits jetzt erfüllen wir die Vorgaben des Landes, pro Tag 200 Impfungen auf 100 000 Einwohner durchzuführen. In den letzten Tagen haben wir nicht nur wie vorgesehen 680 Impfungen, sondern fast 1000 Impfungen täglich geschafft. Mein Dank gilt nochmal dem ASB und den Hilfsorganisationen und dem medizinischen Personal, die das Impfzelt in Rekordzeit betriebsbereit gemacht haben", sagt Krisenstabsleiter Nürnberger.

MEHR ZUM THEMA Booster an der Bielefelder Radrennbahn kann gebucht werden Freie Termine im Impfzelt

Nürnberger kündigt an: "Anfang Dezember soll es in Bielefeld mindestens zehn Impfstraßen geben. Sehr wahrscheinlich sind wir sogar in der Lage, mehr Straßen anzubieten. Über die genauen Standorte werden wir rechtzeitig informieren. Unser Ziel ist es, zwei bis drei größere Angebote zu schaffen. Das halten wir mittlerweile für sinnvoller als viele kleine Impflokale, wie das Land bislang von uns erwartet hat. Mit mehr Impfstraßen an einem Ort können wir effizienter arbeiten und dadurch auch mehr Menschen mit einer Impfung versorgen."

Mehr als 2300 Impfdurchbrüche Foto: Die Coronazahlen in Bielefeld steigen und steigen: 179 neue Infektionen werden gemeldet. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage beträgt 229,4 pro 100.000 Einwohner. Das entspricht 765 Neuinfektionen. (Zum Vergleich: NRW: 200,9; Bund: 340,7). 53 Menschen werden aktuell in den Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Infektion behandelt, 15 davon liegen auf der Intensivstation und acht werden auch beatmet. In den vergangenen sechs Wochen (bis Mitte November) gab es mehr als 2300 Impfdurchbrüche in der Stadt. Wer infiziert sich am häufigsten? Überwiegend die 10- bis 14-Jährigen. In dieser Altersgruppe beträgt die Inzidenz über 500. ...

Seit wenigen Tagen sind die Zahlen in den Bielefelder Kliniken stabil, sagt Nürnberger. Das sei aber kein Grund zur Entwarnung, weil die Belastung der Kliniken riesig sei und kaum mehr gehe, "wenn wir einen geordneten Krankenhausbetrieb haben wollen". Nürnberger: "Die Corona-Zahlen steigen weiter an. Es gibt also keinen Grund, unvorsichtig zu sein! Daher gilt weiterhin mein Appell: Seien Sie vorsichtig! Setzen Sie eine Maske auf, wenn es zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt voller wird."

"Die neue Coronaschutz-Verordnung wird weitere Vorsichtsmaßnahmen beinhalten, die ich sehr begrüße. Ob diese allerdings ausreichen werden oder wir schärfere Regeln einführen müssen, wird sich noch zeigen – und zwar relativ kurzfristig", meint der Krisenstabsleiter.