Minister überbringt Millionen

Bielefeld

Seit Jahren ist es nur eine Vision, doch nun gewinnt das verschwommene Bild einer Zukunftswerkstatt der Kreishandwerkerschaften Bielefeld und Gütersloh an Konturen: Die ersten elf Millionen Euro an Landesfördermitteln sind bewilligt. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann war am Dienstag in Bielefeld, um den beiden Kreishandwerksmeistern Frank Wulfmeyer (Bielefeld) und Georg Effertz (Gütersloh) den Zuwendungsbescheid zu übergeben

Von Markus Poch