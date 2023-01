Bonhoeffer-Gemeinde: Missbrauch im Saunawagen

Er war in einem Seminar der Westfälischen Landeskirche über Methoden und Strategien sexueller Straftäter aufgeklärt worden und hatte festgestellt, dass ihm genau so etwas in seiner Zeit als Jugendlicher in der Bonhoeffer-Gemeinde passiert sei. Der Superintendent des Kirchenkreises ließ daraufhin den beschuldigten Leiter der Jugendarbeit in der Gemeinde befragen, stellte ihn umgehend frei und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld an. Die Ermittlungen laufen, das Arbeitsverhältnis mit dem beschuldigten Mitarbeiter ist beendet.

