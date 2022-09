Mit Armbrust und Munition durch Bielefeld

Er hat eine Vorliebe für scharfe (Kriegs-)Waffen und wurde von Polizisten bereits mit einer geladenen Maschinenpistole festgenommen. Nun ist ein Bielefelder (35) erneut wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt worden. Eine Streife des Sicherheitsdienstes der Verkehrsbetriebe Mobiel hatte den Mann mit einer seit der Antike bekannten Schusswaffe, einer Armbrust samt Munition, gestoppt, bevor er am Jahnplatz in eine Stadtbahn einsteigen konnte.

Der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zufolge ging der 35-Jährige am 16. Januar dieses Jahres gegen 19.30 Uhr mit einer Armbrust, sechs Schuss Munition dazu, einem Cuttermesser, einem Teleskop-Schlagstock und einer Dose Reizgas bewaffnet durch die Bielefelder Innenstadt. Bevor der Bielefelder in der unterirdischen Haltestelle Jahnplatz in eine Stadtbahn einsteigen konnte, stoppten ihn Mitarbeiter des Mobiel-Sicherheitsdienstes und schickten ihn ins Freie zurück. Dort sollte sich der Mann eine Tüte für die Armbrust besorgen.