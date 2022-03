Mit Bildung gegen Ungerechtigkeit

Generationenwechsel bei der Wolfgang und Regina Böllhoff Stiftung. Nach 15 Jahren aktiver Stiftungsarbeit übergibt Stiftungsgründer Dr. Wolfgang Böllhoff den Stiftungsvorsitz an seine Schwiegertochter Anja Böllhoff.

Generationenwechsel in Bielefeld: Anja Böllhoff übernimmt den Stiftungsvorsitz von Dr. Wolfgang Böllhoff

Die 54-jährige Betriebswirtin bringt reiche Erfahrungen im Stiftungswesen ein. So übernahm sie von 2002 bis 2015 den Vorstandsvorsitz der Bielefelder Bürgerstiftung. Seit 2016 verantwortet Anja Böllhoff im Auftrag des Bundesverbandes der deutschen Stiftungen den Aufbau eines Netzwerks von Bürgerstiftungen in der Europäischen Gemeinschaft. Innerhalb der Böllhoff Stiftung sorgt der Wechsel für Kontinuität in der Programmarbeit.