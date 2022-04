"Ich wusste nicht, dass das eine Kraftfahrstraße ist." Das waren die Worte eines Berliners. Der 23 Jahre alte Mann fuhr am Montagabend mit dem E-Scooter auf dem Ostwestfalendamm. Die Polizei stoppte ihn. Es war nicht das erste Delikt dieser Art.

Polizei in Bielefeld erwischt jungen Mann aus Berlin

Am Montagabend, 11. April, führten Polizeibeamte eine Unfallaufnahme durch und mussten diese kurzzeitig unterbrechen, da ein Berliner mit einem E-Scooter den Ostwestfalendamm nutzte.

Als sich Polizisten der Wache Süd gegen 21.40 Uhr bei einer Unfallaufnahme auf dem Ostwestfalendamm, in Fahrtrichtung Innenstadt, befanden, mussten sie sich plötzlich um einen weiteren Verkehrsteilnehmer kümmern.

Ein 23-jähriger Mann aus Berlin fuhr ihnen auf dem Seitenstreifen mit einem E-Scooter entgegen. Bei seiner Kontrolle, in Höhe der Radarmessanlagen, gab er an, zu Besuch in Bielefeld zu sein. Er sei nun mit dem E-Scooter auf dem Weg zu seinem Hotelzimmer. Ihm war nicht bewusst, dass er eine Kraftfahrtstraße befahren hatte.

Während die Beamten mit dem Berliner sprachen, wirkte dieser desorientiert, schwankte leicht und verströmte Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv, weshalb der Mann für eine Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Seinen Führerschein hatte der Berliner wegen ähnlicher Delikte bereits verloren, teilte er den Polizisten vor Ort mit.

Das Elektrokleinstfahrzeug wurde durch die Beamten vom Ostwestfalendamm gebracht.