Mit dem kostenlosen Eltern-Kind-Ticket Schulweg üben

Damit Schüler ihre Schulfahrt sicher meistern, bieten die Verkehrsunternehmen im Westfalen-Tarif auch in diesem Jahr das kostenlose Eltern-Kind-Ticket an. Vom 25. Juli bis 19. August 2022 können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern die Fahrt zur Schule mit Bus und Bahn kostenfrei üben und so den Weg zur Schule kennenlernen.

Mit dem Eltern-Kind-Ticket machen sich die Schüler mit dem Bus- und Bahnfahren vertraut. So kann der Ein- und Ausstieg sowie das Verhalten während der Fahrt gemeinsam mit den Eltern geübt werden. Damit leisten die Verkehrsunternehmen des Westfalen-Tarifs einen Beitrag zur Verkehrssicherheit und fördern die Selbstständigkeit von Schülern auf dem Schulweg.

So funktioniert das Eltern-Kind-Ticket

Im Aktionszeitraum vom 25. Juli bis 19. August 2022 gilt das Eltern-Kind-Ticket für eine einmalige Hin- und Rückfahrt zwischen dem Wohnort und dem Schulort bzw. der Schule. Genutzt werden kann das Ticket in den Bussen, Stadtbahnen und Nahverkehrszügen (2. Klasse) im Westfalen-Tarif.

Mit einem Eltern-Kind-Ticket dürfen ein Kind und ein Erwachsener fahren. Auf der Hinfahrt ist das Ticket nur in Begleitung eines Kindes gültig, auf der Rückfahrt gilt das Ticket auch für den Erwachsenen allein. Für Kinder ab sechs Jahren und für Erwachsene gilt in Bus und Bahn die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Informationen zur Maskenpflicht gibt es unter www.westfalentarif.de.

Das Eltern-Kind-Ticket ist in einen Flyer integriert: Einfach das Ticket ausschneiden, auf der Rückseite Wohn- und Schulort eintragen und vor Fahrtantritt am Ticketentwerter (im Bus, Zug, in der Stadtbahn, am Bahnhof) entwerten. Zusätzlich zum Ticket finden Eltern und Schulkinder Tipps zum Verhalten für die Fahrt mit Bus und Bahn sowie Informationen zu den Schülerticket-Angeboten.

Hier ist das ElternKindTicket erhältlich

Die Flyer wurden bereits über die Schulen verteilt. Wer keinen Flyer erhalten hat, kann sich an die Ansprechpartner vor Ort wenden. Die Kontaktdaten und weitere Informationen zum Eltern-Kind-Ticket sowie zur Mobilität von Kindern finden Interessierte unter www.westfalentarif.de/elternkindticket. Die Fahrt können Eltern mit ihren Kindern mithilfe der Fahrplanauskunft unter www.westfalentarif.de vorab planen. Hier werden Start und Ziel eingegeben und die möglichen Verbindungen mit Abfahrtszeit, Dauer und Ankunftszeit angezeigt.