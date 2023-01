Mit dem Schüler-Ticket durch ganz Westfalen

Die 2020 eingeführte Schüler-Card hat zumindest für die Kinder und Jugendlichen an den städtischen Schulen ausgedient. Sie wird durch das neue „Schüler-Ticket Westfalen“ ersetzt, das dann im ÖPNV in ganz Westfalen gültig ist. Auch Schüler, die in Bielefeld zur Schule gehen, aber auswärts wohnen, können diesmal profitieren.

Foto: Thomas F. Starke