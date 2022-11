Mit der Poolnudel im Star Wars Universum

Ralf Schmitz hat den Turbo gezündet. Bei seinem Auftritt in der Bielefelder Stadthalle spielt der hyperaktive Komiker gefühlt hundert Shows in einer und bringt neben den 1600 Besuchern auch sich selbst immer wieder zum Lachen.

Das liegt vor allem an seinen Interaktionen mit dem Publikum. In der ersten Reihe will er passend zu seinem urlaubsaffinen Programm „Schmitzefrei“ nach den Reisezielen und Herkunftsorten der dort Sitzenden fragen und gerät dabei an Zuschauer Klaus.