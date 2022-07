Mit der Stadtbahn zum DSC-Heimspiel

Bielefeld

Der DSC Arminia Bielefeld trifft an diesem Sonntag, 24. Juli, um 13.30 Uhr in der Schüco-Arena auf den SSV Jahn Regensburg. Eintrittskarten für Ligaspiele gelten in der Saison 2022/23 als Kombiticket drei Stunden vor dem Spiel und drei Stunden nach dem Spielende für die Busse, Stadtbahnen und Nahverkehrszüge (2. Klasse).