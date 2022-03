Mit Foto: Polizei sucht Räuber

Kripoermittler bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am Samstag, 19. März, einen Bielefelder in seiner Wohnung an der Uthmannstraße in Brackwede ausgeraubt hat.

Am Samstagabend gegen 20 Uhr besuchte der unbekannte Täter den Bielefelder in seiner Wohnung. Beide hatten sich vorher abredet.

Nach einer längeren Unterhaltung griff der Besucher den Bielefelder unvermittelt an. Dieser wehrte sich, erlitt jedoch im Zuge der Auseinandersetzung schwere Verletzungen.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Mann? Foto: Polizei

Dann nahm der Täter das Handy des Bielefelders sowie eine Flasche Whiskey an sich und forderte mit gezückter Pistole die Herausgabe seiner Geldbörse. Dieser Forderung kam der Bielefelder nicht nach.

Im Anschluss, gegen 23.15 Uhr verließ der Unbekannte die Wohnung.

Der Räuber war etwa 24 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hatte eine schlanke Figur sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild. Der Gesuchte hatte dunkelbraune bis schwarze Haare, einen kurzen, dunklen Vollbart, ein ovales Gesicht, blaue Augen, einen Pickel auf der Nase und ein südländisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er einen grünolivfarbenen Pullover, Jeans und Sneaker und hatte eine schwarze Winterjacke bei sich.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/5450 entgegen.