Jahnplatz: Mit Hochdruck gegen Kaugummis

Schmutz, vor allem Essensreste, haben auf dem neuen Jahnplatzpflaster Spuren hinterlassen. Nachdem der Grauschleier nach den jüngsten Reinigung zur Platzeröffnung im August inzwischen zurückgekehrt ist, waren seit Montag Spezialisten aus den Niederlanden am Werk, um diesmal auch die hartnäckigen Kaugummis zu entfernen. Einen Monat, nachdem die letzten neuen Bänke aufgestellt wurden, ist inzwischen klar: Auch sie sind schmutzempfindlich.

Auch die neuen Sitzbänke in der Bielefelder Innenstadt sind schon verschmutzt

2000 der insgesamt 6000 Quadratmeter des neuen, hellen Natursteinpflasters hat die Reinigungsfirma am Montag und Dienstag mit Hochdruckstrahlern bearbeitet, war dort am Werk, wo Busfahrgäste, Passanten und Gäste der Imbissbetriebe besonders viele Spuren hinterlassen: an den Haltestellen unter den Dächern. Die Firma ist von der Stadt direkt beauftragt worden, wie Stadtsprecherin Ruth Lakenbrink auf Anfrage mitteilt. Je nach Bedarf sollen die 8000 Euro teuren Einsätze wiederholt werden, voraussichtlich zweimal pro Jahr.