Mit Messer bedroht und zum Sex gezwungen?

Bielefeld

Er soll an einem frühen Sonntagmorgen eine 20-Jährige in seinem Auto an der Sparrenburg mit einem Messer bedroht und zum Sex gezwungen haben: Einem Bielefelder (23) wird jetzt wegen Vergewaltigung vor der 10. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld der Prozess gemacht. Der Angeklagte gab die von der Staatsanwaltschaft gegen ihn erhobenen Vorwürfe weitgehend zu, stritt aber ab, ein Messer benutzt zu haben.

Von Volker Zeiger