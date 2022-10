Mit Liste und Fotos auf Einkaufstour

Plattenbörse in der Bielefelder Stadthalle als Fundgrube für Vinyl-Liebhaber

Bielefeld

Alexander Lauber als Veranstalter der Schallplatten-Börse ist froh, dass der „Marktplatz“ mit Vinyl- und Silber-Scheiben (CDs) wieder ohne Einschränkungen geöffnet sein darf: „Hier in Bielefeld kommen so um die 800 Besucher in fünf Stunden.“ Überhaupt: Klassische Schallplatten seien gefragt. Wieder. Lauber: „Der absolute Tiefpunkt war zwischen 2000 und 2005. Da lag der Marktanteil von Vinyl-Platten gerade mal bei einem Prozent.“

Von Burgit Hörttrich