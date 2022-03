Mit Machete Tankstellen überfallen

Der zurzeit in der Jugendvollzugsanstalt Herford einsitzende Bielefelder soll am 31. Mai eine Tankstelle in Gütersloh überfallen, mit einer Machete gedroht und 325 Euro sowie Zigaretten erbeutet haben. Einen Tag später soll er kurz vor 22 Uhr einen Supermarkt in Paderborn überfallen und einer Kassiererin mit einer Machete auf den Arm geschlagen haben. Beute machte der Täter keine.

