Mit Mut in die Selbstständigkeit

Zahl der Neugründungen in Ostwestfalen ist so hoch wie seit 2010 nicht mehr

Bielefeld

Die Gründerszene in Ostwestfalen ist aktiver denn je. Rund 11.400 vorwiegend junge Menschen machten sich 2021 in Handel, Dienstleistung und Industrie selbstständig so viele wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Die meisten allerdings im nicht ganz so risikoreichen Nebenerwerb. Gründerinnen aus Bielefeld und Bad Oeynhausen stellten ihre Ideen vor.

Von Paul Edgar Fels