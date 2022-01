Mit PIN-Code zur Merz-Show

Dass er zum Lager Laschet gehört, daraus hat Bielefelds CDU-Kreisvorsitzender Andreas Rüther nie einen Hehl gemacht. „Aber jetzt geht es um einen Neuanfang“, sagt er am Samstag, als Rüther am digitalen Bundesparteitag seiner Partei teilnimmt. Deshalb gehört diesmal Friedrich Merz auch die Stimme von Andreas Rüther.

Zwei weitere Bielefelder Delegierte können an dem virtuellen Parteitag teilnehmen. Parteisprecher Vincenzo Copertino tut dies gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden in der Parteizentrale in der Turnerstraße. Elmar Brok, CDU-Urgestein und jahrzehntelanger „Mister Europa“ der Union, ist von daheim in Heepen zugeschaltet.