Mit Pudding, Pauken und Trompeten

Weihnachtskonzert in der Bielefelder Dr. Oetker Welt am 16. und 17. Dezember

Bielefeld

Die Musik- und Kunstschule und die Dr. Oetker Welt gehören zu den prägnantesten Gebäuden in Bielefeld. Und von einem Bau zum anderen gibt es beinah Blickkontakt. Jetzt stellen die beiden Nachbarn erstmals ein gemeinsames Programm auf die Beine. Fast 150 Akteure der Muku geben am 16. und 17. Dezember zwei Weihnachtskonzerte in der Oetker Welt.

Von Hendrik Uffmann