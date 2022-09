Mit Rad und per pedes nach Herford

So schön soll es am 18. September wieder werden - vielleicht scheint in diesem Jahr ja auch die Sonne. Hier ein Bild aus dem Jahr 2019.

Insgesamt ist die autofreie Strecke an diesem Sonntag 16 Kilometer lang. Start ist am Rathaus am Niederwall. Offizielle Eröffnung ist mit NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer und Oberbürgermeister Pit Clausen. Die Route führt dann weiter über Heepen und Milse über die Bielefelder Straße in Richtung Stedefreund. Schlusspunkt ist im Quartier Radewig in Herford. Der autofreie Spaß endet um 18 Uhr.