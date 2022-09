Mit Snorre einmal um die ganze Welt

Bielefeld

Von etwas Faszinierendem wie einer Weltreise haben schon viele Menschen geträumt, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die wenigsten konnten sich ihren Traum jemals erfüllen. Die Bielefelder Eheleute Daniela (44) und Dennis Vinz (49) wollen das jetzt besser machen - in einem ausrangierten, 27 Jahre alten Feuerwehrauto, das sie in Eigenregie in eineinhalb Jahren zu dem überaus komfortablen und leistungsstarken Wohnmobil Snorre umgebaut haben.

Von Markus Poch