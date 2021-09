Mit Vorschlaghammer zum Juwelier

Die Tat ereignete sich am Samstag im Dunkel der Nacht an der Hauptstraße. "Gegen 23.35 Uhr war ein 45-jähriger Bielefelder zu Fuß in Nähe der Einmündung Wikingerstraße an der Hauptstraße unterwegs. Er beobachtete einen Mann, der mit einem Vorschlaghammer gegen eine Schaufensterscheibe schlug. Als der Passant den Einbrecher ansprach, flüchtete der Ertappte in Richtung Artur-Ladebeck-Straße", berichtete Polizeisprecher Michael Kötter.

Die Scheibe hielt dem Einbruchsversuch stand. Aus der Auslage des Juweliergeschäfts wurde nichts erbeutet. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: Der Mann hatte eine kräftige bis korpulente Statur war etwa 1,65 Meter groß. Der Einbrecher trug eine Kopfbedeckung, die einem Kopftuch ähnelte, und eine grüne Jacke.

Zeugenhinweise ans Kriminalkommissariat 16 unter Tel. 0521/5450.