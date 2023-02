Kolleginnen vergewaltigt: Bielefelder muss mehr als sieben Jahre in Haft

Der Mann hatte gestanden, im Zeitraum von April 2019 bis Juli 2021 drei seiner Arbeitskolleginnen mehrfach belästigt und in fünf Fällen vergewaltigt zu haben. Die Übergriffe fanden im Rahmen seiner sozialen Arbeit mit autistischen Kindern statt und ereigneten sich in einem Schwimmbad, einem Indoor-Spielplatz für Kinder und in der Wohnung einer der Betroffenen. In mehreren Fällen waren Kinder in der Nähe.

