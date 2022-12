Miteinander feiern und ins Gespräch kommen

Bielefeld

Kulinarische Genüsse, Spiel, Musik, Tanz, gute Gespräche und jede Menge Informationen erwarten die Besucher eines Winterfestes, zu der die Initiative „Geflüchtete willkommen in Bielefeld“ in Kooperation mit der Deutsch-Ukrainischen-Gesellschaft an diesem Samstag einlädt. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr sind im Technischen Rathaus an der August-Bebel-Straße Geflüchtete und alt eingesessene Bielefelder willkommen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, zu feiern und Vorurteile abzubauen.

Von Uta Jostwerner