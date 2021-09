Mobile Impfstationen unterwegs

In dieser Woche steht die mobile Impfstation von Dienstag bis Donnerstag, 28. bis 30. September, an der Kantine X zwischen Universität und Fachhochschule, sagt Stadtsprecher Daniel Steinmeier. Hier können sich von 10 bis 18 Uhr nicht nur Studentinnen und Studenten sowie Lehrpersonal und Bedienstete gegen das Coronavirus impfen lassen, sondern alle Bielefelderinnen und Bielefelder.

Am Samstag, 2. Oktober, feiert die Martin-Niemöller-Gesamtschule an der Apfelstraße 210 in Schildesche Schulfest. Auch hier schlägt die mobile Impfstation dann ihre Zelte auf und zwar von 10 bis 18 Uhr. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, aber auch an Verwandte, Freunde und alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils und der Stadt.

Stadtsprecher Steinmeier: Bei allen Terminen gilt das gleiche Prozedere. Wer mindestens 12 Jahre alt ist und sich impfen lassen möchte, kann einfach vorbeikommen und braucht keinen Termin zu vereinbaren. Einfach den Personalausweis und – falls vorhanden – die Krankenversichertenkarte und den Impfpass mitbringen. Die in einigen Wochen nötige Zweitimpfung kann dann auch bei einer mobilen Impfstation vorgenommen werden oder beim Hausarzt.