Bei einer Modenschau in der Altstadt haben Master- und Bachelor-Absolventen und Studierende im dritten oder vierten Semester am Samstag ihre Arbeiten vorgestellt.

Mode-Nachwuchs der FH Bielefeld zeigt Kollektionen in der Altstadt

Ob Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina die Kreation von Jennifer Stellwag praktisch für ihre Matches auf dem Centre Court finden würde - fraglich. Die Mode-Studentin (4. Semester) hat sich jedenfalls für ihre Arbeit vom Tennislook inspirieren lassen, nennt ihn „Verschachtelt“. Ihr Model Enie van de Wei trug das Kleidungsstück in Weiß mit großem Jackenkragen, hinten kürzer geschnitten als vorn, in der Modenschau der Fachhochschule (FH) in der Altstadt.