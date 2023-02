Sinn schließt Bielefelder Modehaus

Das Unternehmen Sinn wird sich aus Bielefeld zurückziehen und die Filiale in der Bahnhofstraße schließen. Es ist ein großer Räumungsverkauf gestartet.

Großer Räumungsverkauf in der Bahnhofstraße

Das Unternehmen Sinn wird die Bielefelder Filiale in der Bahnhofstraße Ende März schließen.

„Schweren Herzens verabschieden wir uns mit diesem Räumungsverkauf von Bielefeld,“ schreibt das Unternehmen an die Bielefelder Kunden. In den kommenden Wochen soll es einen großen Räumungsverkauf mit vielen Rabatten geben. Bereits am 25. März sollen sich die Türen schließen.