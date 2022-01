Mordkommission ermittelt in Bielefeld

Im Bielefelder Stadtteil Heepen ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt eine Mordkommissoin. In der Nacht zum Samstag fanden Zeugen auf einem Parkplatz einen Mann (20) mit schweren Kopfverletzungen. Der 20-Jährige aus dem lippischen Oerlinghausen schwebte in Lebensgefahr.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 20-Jährige, in Begleitung von weiteren Personen, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Bereich der Altenhagener Straße und der Amtmann-Bullrich-Straße", sagte Polizeisprecher Fabian Rickel.

Im Zeitraum zwischen Mitternacht bis 1 Uhr am frühen Samstag sei der junge Mann in den rückwärtigen Bereich des Parkplatzes in Richtung einer Parkanlage gegangen. "Dort wurde er schließlich mit schwerwiegenden Kopfverletzungen von Zeugen auf dem Boden liegend gefunden", berichtete der Polizeisprecher.

Der 20-Jährige sei notfallmedizinisch von Mitarbeitern des Rettungsdienstes versorgt worden und für eine Not-Operation in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Mordkommission "Heepen" unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Ickler fragt: Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen insbesondere im Zeitraum von Mitternacht bis 1 Uhr, möglichen Tätern oder den weiteren anwesenden Personen geben?

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen bei der Mordkommission Heepen unter Tel. 0521/5450.