Mordkommission ermittelt nach Messerstecherei

Blutiger Streit im Bielefelder Drogenmilieu - 32-Jähriger an der "Tüte" schwer verletzt

Bielefeld

Nach einer Messerstecherei im Drogenmilieu mit einem Schwerverletzten an der sogenannten "Tüte" im Bielefelder Bahnhofsviertel ermittelt eine Mordkommission. Ein tatverdächtiger Bielefelder wurde von Polizisten am Samstagabend gefasst. Der 32-Jährige soll an diesem Sonntag einem Ermittlungsrichter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Von Jens Heinze