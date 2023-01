Mordprozess gegen Bielefelder

Fünfeinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau (49) muss sich von Mitte Januar an ein Bielefelder (51) wegen Mordes vor dem dortigen Schwurgericht verantworten. Der Mann soll die Mutter seiner beiden Söhne aus Eifersucht umgebracht haben, weil die 49-Jährige eine Beziehung zu einem Nachbarn eingegangen sein soll.

Ein Bestatter schiebt unter den Augen der Spurensicherung die Leiche der Getöteten auf einer Rollbahre aus dem Haus des Ehepaares in Dalbke.

Staatsanwältin Claudia Bosse spricht in ihrer Anklage gegen den in Untersuchungshaft sitzenden Servicetechniker von 36 Stich- und Schnittverletzungen, die der Mann der 49-Jährigen zugefügt haben soll. Unter anderem wurde der Frau die Kehle durchgeschnitten und sie erlitt Stiche in die Lunge und ins Herz.