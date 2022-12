Mordversuch an Fahrlehrerin: Kripo sucht  Kampfsportler

Nachdem der Bielefelder Kriminalfall um die beinahe erwürgte Fahrlehrerin aus Sennestadt im ZDF bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ präsentiert worden ist, ist bei der ermittelnden Mordkommission „Stadion“ eine hohe zweistellige Anzahl an Hinweisen zum nach wie vor ungeklärten Mordversuch an der 53-Jährigen eingegangen. Zudem sind 3000 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung und Verurteilung des Täters führen, ausgesetzt.

Es gibt neun Ermittlungsansätze zu möglichen Tatverdächtigen, sagt die Polizei. Zudem wird von der Mordkommission ein joggender Kampfsportler mit auffälliger Verhaltensweise gesucht, der im Bereich des Tatortes regelmäßig gesehen worden ist.

Rückblick: Am Abend des 18. Januar dieses Jahres lauert ein bislang unbekannter Täter der 53-jährigen Fahrlehrerin auf, als sie um kurz nach 21 Uhr in Sennestadt auf der Straße Am Stadion vor ihrer Wohnung ihren auffälligen gelb-goldfarbenen VW Golf parkt und aussteigt. Hinterrücks greift der jüngere Mann die Frau an und würgt sie auf der Straße ohne ein Wort bis zur Bewusstlosigkeit.

Als der Würger von heimkehrenden Nachbarn gestört wird, lässt er von der lebensgefährlich verletzten 53-Jährigen ab und flüchtet in die Dunkelheit. Die Identität des Mannes mit nicht allzu kräftiger, eher kleiner Statur und sein Motiv sind bis heute unbekannt. Im Zug der Fahndung veröffentlichte die Mordkommission ein Video, auf dem ein Mann mit auffällig schlaksiger Gangart zu sehen ist. Bei der gefilmten Person könnte es sich um den Täter handeln.

Dieses Video soll den mutmaßlichen Täter zeigen:

Der Erste Kriminalhauptkommissar Markus Mertens war als leitender Ermittler der Bielefelder Mordkommission „Stadion“ für eine bundesweite und öffentlichkeitswirksame Vorstellung des Bielefelder Falles am 7. Dezember im Fernsehstudio von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Die Redaktion des bekannten TV-Formats hatte das versuchte Tötungsdelikt vom Abend des 18. Januar dieses Jahres auf der Straße Am Stadion in Sennestadt mit Schauspielern nachgestellt, um einem Millionen-Publikum die Abläufe des besagten Abends zu zeigen.

Sportler machte vor Wohnungen Liegestützen und Kick-Box-Übungen

Während der laufenden Sendung und auch noch Tage später sind Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet bei den Ermittlern eingegangen, die geprüft wurden. „Aus insgesamt 89 Hinweisen haben sich neun konkrete Ermittlungsspuren zu Personen ergeben, die als mögliche Verdachtspersonen benannt wurden“, teilt der leitende Ermittler Markus Mertens mit. Die Ermittlungen zu diesen Männern dauerten an, da sie teilweise ohne festen Wohnsitz seien und gesucht würden.

Die Mordkommission „Stadion“ interessiert sich insbesondere für die Identität eines Joggers, der Anfang dieses Jahres regelmäßig abends im Zeitraum von 20 und 21 Uhr in Sennestadt und im Bereich des Tatortes Sport gemacht haben soll. Auffällig am Verhalten des Mannes sei gewesen, dass er nicht nur joggte, sondern auch vor Wohnungen Liegestütze und Kick-Box-Übungen gemacht haben soll. Nach aktuellen Erkenntnissen haben die öffentlichen sportlichen Aktivitäten des Manns in Sennestadt aufgehört.

Hier passierte die Tat: Das Foto zeigt das Fahrschulauto, das das 53 Jahre alte Opfer unweit ihrer Wohnung an der Straße „Am Stadion“ abgestellt hatte. Foto: Christian Müller

„Der Gesuchte scheint ein trainierter Kampfsportler zu sein, da er sein Bein bis über seinen Kopf strecken können soll“, ergänzt der leitende Ermittler. Zugleich soll sein Gang- und Laufstil leicht schlaksig wirken. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben.

Die Ermittler der Mordkommission „Stadion“ fragen: Wer kann Hinweise zu dem auffälligen Jogger geben? Wer hat darüber hinaus sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des versuchten Tötungsdeliktes an einer 53-jährigen Fahrschullehrerin führen können?

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Mordkommission „Stadion“ des Polizeipräsidiums Bielefeld unter der Telefonnummer 0521/545-0.