Das Opfer leidet noch heute an den Folgen des versuchten Tötungsdelikts. Es war am Abend des 18. Januar dieses Jahres. Ein Dienstag. Gegen 21.09 Uhr parkt die Fahrschullehrerin einen gelben VW Golf. Dann wird sie fast zu Tode gewürgt. Der Fall war am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“.

ZDF-Moderator Rudi Cerne (rechts) und der Erste Kriminalhauptkommissar Markus Mertens aus Bielefeld am Abend in der Sendung „Akzenzeichen XY... ungelöst“.

Neben ZDF-Moderator Rudi Cerne steht der Erste Kriminalhauptkommissar Markus Mertens aus Bielefeld. Er berichtet und analysiert, wie sich die Tat zugetragen haben könnte. In „Aktenzeichen XY“ bitten sie um Mithilfe der Bevölkerung und fragen: Wer kennt diesen Mann? Die Kripo Bielefeld ermittelt wegen Mordversuchs.

Erste Hinweise

Um 21.15 Uhr berichtet Markus Mertens bereits von ersten interessanten Hinweisen, die bei der Kripo in Bielefeld eingegangen seien. Zwei Kripo-Mitarbeiter saßen am Mittwochabend während und nach der Sendung am Telefon der Bielefelder Polizei. Sie erhoffen sich vor allem Hinweise auf den kleinen Mann, der bei der Tat auffällige Schuhe getragen haben soll.

Es soll aufgrund eines Hinweises einer Zuschauerin einen neuen Ermittlungsansatz geben. Ob es sich dabei um die auffälligen Schuhe handelt, die der Täter getragen haben soll, ist unklar. Foto: Screenshot

Der Beschuldigte, der Anfang des Jahres in Bielefeld-Sennestadt versucht hat, die 53-jährige Fahrlehrerin zu erwürgen, ist bis heute nicht gefasst worden. Weil die Öffentlichkeitsfahndung bislang nicht zur Ergreifung des Täters führte, hat nun die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ den Fall aufgegriffen.

Ob der entscheidende Treffer zur Festnahme des Beschuldigten dabei sein wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Die entscheidenden Fragen

Die Fragen, die sich die Ermittler auch in der Sendung gestellt haben, lauten:

Aus welchem Motiv handelte der Täter? Kannte er das Opfer? Kommt der Täter aus dem unmittelbaren Umfeld und wohnt(e) gar in der Nähe des Tatorts? Gibt es mittlerweile Mitwisser dieser Tat? Gibt es einen Zusammenhang mit möglichen Fahrschülern und dem Geld im Auto? Hat der Täter der Frau schon vor der Fahrschule aufgelauert?

Täter trug auffällige Schuhe

Die wichtigste Frage aber ist: Wer kennt diesen Mann? Im Film (Szenen nachgespielt) und auch auf einem Video (siehe hier auf dieser Seite) soll der Beschuldigte mit seinen besonderen Merkmalen zu sehen sein. Die Kripo veröffentlichte bereits zwei Videosequenzen, die den Tatverdächtigen bei der Annäherung und bei der Flucht vom Tatort zeigen. Die Aufnahmen einer privaten Videoüberwachungsanlage in der Nähe des Tatortes zeigen einen schlanken jungen Mann mit sehr individuellem Gang und auffälligem Schuhwerk. Anscheinend beschreibt der rechte Fuß samt Unterschenkel bei jedem Schritt einen leichten, sichelförmigen Außenbogen.

Weitere Details zum Geschehen

In der Sendung wurden weitere Details bekannt: Danach hat die Fahrschullehrerin noch vor der Tat eine theoretische Unterrichtsstunde geleitet. Dabei soll ihr mindestens ein Fahrschüler Bargeld überreicht haben, um Kosten für Fahrstunden zu begleichen. Sie führte 900 Euro in ihrem Wagen mit, als die Tat nach ihrer Ankunft passierte. Dem Täter schien das nicht zu interessieren. Wusste er nicht von dem Geld? Oder wurde er - wie Zeugen aussagten - gestört, als er die Frau würgte. Zeugen wollen vor der Fahrschule während des Unterrichts einen kleinen Mann mit einer Coronaschutzmaske gesehen haben.

In der Sendung gab es noch einen wichtigen Hinweis. Denn der Täter soll auffällige und seltene Schuhe - Sportschuhe - getragen haben. Dabei soll es sich um braune Schuhe mit einem einzigen weißen Seitenstreifen außen gehandelt haben. Möglicherweise ähnlich dem Modell Memphis one des Schuhhauses Deichmann. Die Kripo fragt: Wer kennt jemanden, der diese Schuhe getragen hat oder aktuell trägt?

Die Tat

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Mordkommission „Stadion“ unter der Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens, der am Abend live im Fernsehen zu sehen war, könnte der Tatverdächtige in Sennestadt wohnhaft sein oder dort gewohnt haben. Zudem ist nicht auszuschließen, dass er im Bereich der Straßen „Am Stadion“, „Württemberger Allee“ und der näheren Umgebung soziale Kontakte hat und sich dort zeitweise aufhalten könnte.

„Während der Tat sprach er zu der Geschädigten kein Wort und stellte auch keine Forderungen“, so Polizeisprecher Fabian Rickel. Vermutlich sei er dann durch heimkehrende Nachbarn bei seiner Tatausführung gestört worden, so dass er von der Bielefelderin abließ und zu Fuß auf dem Gehweg der Straße „Am Stadion“ in Richtung Osten flüchtete.

Der Tatort: Das Foto zeigt das Fahrschulauto, das das 53 Jahre alte Opfer unweit ihrer Wohnung an der Straße „Am Stadion“ abgestellt hat. Danach passierte die Tat. Foto: Christian Müller

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten nun um weitere Zeugenhinweise: Wer kennt den Mann auf den Videos oder glaubt, Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen zu können? Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben? Der Mann soll zwischen 17 und 25 Jahren alt sein, 165 bis 170 groß sein, schlank, sportlich. Er trug eine Coronaschutzmaske. Könnte es ein Fahrschüler gewesen sein? In der Sendung wurde bekannt, dass Fahrschüler in Zahlungsverzug gewesen sein sollen.

Täter trug Coronaschutzmaske

Zur Fahrlehrerin gab es noch weitere Informationen in der Sendung. Sie engagiert sich für den Tierschutz. Die Polizei schließt einen Zusammenhang dazu nicht aus, hieß es in der Sendung.

Die 53-jährige Bielefelderin wurde wie berichtet an jenem Abend gegen 21.09 Uhr von dem unbekannten Mann angegriffen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Erst als ein Nachbar mit seinem Pkw vorfuhr und sein Fahrzeug im Nahbereich abstellte, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und ergriff die Flucht zu Fuß. Die 53-Jährige befand sich während der Tat in akuter Lebensgefahr, erlitt massive Stauungsblutungen und wird seit dem Vorfall psychologisch betreut. Mindestens drei Minuten soll der Täter das Opfer gewürgt haben.

Die Belohnung

Von privater Seite wird zudem eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung, Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Tatverdächtigen führen. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.

Hinweise an das Polizeipräsidium Bielefeld (Mordkommission Stadion) unter Telefon 0521/5450.