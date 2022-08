Müll in der Stadt: „Eine Patentlösung haben wir nicht“

31. Juli 2022: Hauptbahnhof Bielefeld an einem Samstagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr: Der Vorplatz ist übersät von Müll, die Abfalleimer sind überfüllt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Menge an Müll verdreifacht - von 410 Tonnen im Jahr 2014 auf knapp 1200 Tonnen im Jahr 2021.

Foto: André Best