Museum und moderne Werkstatt

Am Möbel-Bahnhof in Hillegossen hat Peter Timpe einen wohl einzigartigen Ort in Bielefeld geschaffen

Bielefeld

Das Backsteingebäude erinnert an eine frühere Ära. Direkt daneben reihen sich moderne Überseecontainer aneinander. Im Inneren lagern Bohlen wertvoller Hölzer neben antiken Schränken und Kommoden, in der Ausstellung stehen neue Möbel in aktuellem Design, und dazwischen überraschen Sammlerstücke - vom Kinderwagen von 1880 bis zur Videokamera aus dem 1980er Jahren. Am Möbel-Bahnhof in Hillegossen hat Peter Timpe einen wohl einzigartigen Ort in Bielefeld geschaffen.

Von Hendrik Uffmann