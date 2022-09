Museumsdepot braucht mehr Platz

Bielefeld

Die Pläne für ein Museumsdepot im Sennestädter Sprungbachwald waren in der Bezirksvertretung auch deswegen in die Kritik geraten, weil der Bau mit einer Grundfläche von 60 mal 60 Metern und einer Höhe von 16 Metern in kurzer Distanz zur Wohnbebauung zu massiv ausfielen. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde jetzt deutlich: Das Zentralmagazin, in dem öffentliche und private Museen aus der Region ihre Exponate lagern würden, könnte noch größer ausfallen.

Von Peter Bollig