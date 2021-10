Musik für Nachbarn

Der Jazzmusiker Magnus Lindgren beginnt seine Gastaufenthalte in der Rudolf-Oetker-Halle am Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr. Gemeinsam mit den Bielefelder Philharmonikern und einem Jazzquartett wird ein spektakulärer Konzertabend zu hören sein. Die Leitung des Abends liegt bei Generalmusikdirektor Alexander Kalajdzic.

In Zusammenarbeit mit dem Malmö Opera Orchestra entstanden, bringt Magnus Lindgren seine Komposition Music for the Neighbours von seiner schwedischen Heimat mit in die Bielefelder »Nachbarschaft«. Unterstützt werden Lindgren und die Philharmoniker von Schlagzeuger Guido Jöris, Pianist Simon Oslender, Christian von Kaphengst am Bass und Sänger Rigmor Gustafsson.

Magnus Lindgren gehört als Flötist und Saxophonist sowie als Arrangeur, Komponist und Dirigent zu den derzeit bekanntesten Jazzmusikern. Er war in Bielefeld schon mehrmals zu Gast. In den vergangenen Jahren wurde Magnus Lindgren zur Schlüsselfigur aufsehenerregender Jazzkonzerte, in denen die Bielefelder Philharmoniker auf Till Brönner, Max Herre und Take 6 trafen. In der vergangenen Spielzeit vertiefte sich diese Synergie, indem Magnus Lindgren der erste Artist in Residence der Rudolf-Oetker-Halle wurde.

Weitere Konzerte folgen

Im November gibt es bereits ein Wiedersehen mit Magnus Lindgren. Am 15. November spielt er mit der SWR Big Band in der Rudolf-Oetker-Halle. Weitere Konzerte mit seiner Band Stockholm Underground sowie mit den Philharmonikern und dem Beatboxer Andreas Schaerer folgen im weiteren Verlauf der Saison.

Karten für das Konzert am 21. Oktober sind an der Theater- und Konzertkasse, Altstädter Kirchstraße 14, Telefon 0521/515454 und unter www.rudolf-oetker-halle.de erhältlich.