Musik und Erdbeer-Prosecco

Nach einer coronabedingten Zwangspause von zwei Jahren lädt die Queller Gemeinschaft wieder zum „Queller Sommer“ ein. Am dritten Juni-Wochenende soll es soweit sein. Das Straßenfest fand 2019 erstmals anstelle des Hünenburg-Festes statt.

Am dritten Juni-Wochenende feiert die Queller Gemeinschaft den zweiten „Queller Sommer“ in Bielefeld

Bei einem ersten Vorbereitungstreffen mit Vertretern vieler Kindergärten, der Grundschule, der Feuerwehr, des Tennisvereins Blau-Weiß, des Queller Heimat- und Geschichtsvereins und der Falken sind allerlei Vorschläge für das Programm aufgefallen, die nun weiter ausgearbeitet werden sollen. Fest steht bislang, dass es neben der großen Bühne noch eine zweite Bühne hauptsächlich für das Kinderprogramm geben soll. Dort werden unter anderem die Bielefelder Puppenspiele am Festsamstag das Stück „Kapitän Hansen in Seenot“ aufführen. Am Sonntagnachmittag soll der Zauberer Florian, zugleich zweiter Vorsitzender der Queller Gemeinschaft, auftreten.

Generationenübergreifende Rockmusik

Auf der Hauptbühne haben sich für Samstagnachmittag die Tanzgruppe des TuS Quelle und die Musikschule Schöler angesagt. Musik machen die Linedance Renegates und am Abend Touch of Sound.

Der Sonntag beginnt mit einem evangelischen Gottesdienst. Im weiteren Verlauf werden unter anderem das Duo Saitenspringer und die Gruppe Kater Kati auftreten, die ihr Publikum mit Kinderrock und Elternpop generationenübergreifend findet.

Abseits der Bühne wollen die Queller Kindergärten ihr Programm noch abstimmen. Im Gespräch ist eine Laufkarte, bei der die Kinder mehrere Punkte ansteuern, bei denen kleine Spiele auf sie warten.

Keine Angst vor Wasser

Keine Angst vor Wasser sollte haben, wer den Stand der Freiwilligen Feuerwehr Quelle aufsucht. Sie wird überdies Autos und Geräte aufstellen und Interessenten ihre Arbeit erläutern. Nebenan bereitet Blau-Weiß ein paar Spiele und Übungen rund um den Tennissport vor. Auch der Heimat- und Geschichtsverein will sich in einem Pavillon präsentieren – mit einem Quiz und einem Film über Quelle.

Und falls dem Besucher der Magen knurrt: Dagegen soll es unter anderem mexikanisches Essen geben, eine Fischbude, Döner, Pommes, Bratwurst, Pizza, Crepes, Eis, Zuckerwatte und Erdbeer-Prosecco.