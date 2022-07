„Müssen Stimmungsbild einholen“

Die Kaufmannschaft Altstadt will unter den Mitgliedern ein Stimmungsbild einholen, ob unter den Händlern an Veranstaltungen geknüpfte Sonderöffnungen der Geschäfte noch erwünscht sind. Das kündigte Henner Zimmat, Vorsitzender der Kaufmannschaft, auf Anfrage an. „Wir müssen da ein Stimmungsbild einholen, eine Umfrage machen.“

Das Festival „Hut ab!“ hatte am vergangenen Samstag für eine volle Innenstadt gesorgt, an dem gleichzeitigen Late-Night-Shopping hatten sich jedoch in der Altstadt nur wenige Händler beteiligt. Das hatte für Kritik gesorgt.

Hintergrund ist die Veranstaltung „Hut ab!“ mit dem angeschlossenen Late-Night-Shopping am vergangenen Samstag. Nur wenige Altstadthändler hatten sich an dem Late-Night-Shopping beteiligt, viele ihre Geschäfte bereits am frühen Abend geschlossen. Ein Umstand, den Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL, kritisiert. „Das ist schon erschreckend, dass in der Obernstraße niemand geöffnet hatte.“ Da werde eine Chance, sich zu zeigen, verspielt. „Wenn die Kunden in der Stadt sind, muss man als Händler da sein.“