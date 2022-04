Nach Feuer in Wohnung gegenüber Bielefelder Hauptbahnhof

Bielefeld

Das Feuer am Mittwoch der Vorwoche in einer Wohnung an der Bahnhofstraße gegenüber dem Hauptbahnhof soll vorsätzlich gelegt worden sein. Ein Verdächtiger (37) aus Bielefeld sitzt hinter Gittern.

Von Jens Heinze